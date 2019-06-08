Австрийская нефтегазовая компания договорилась о сотрудничестве с "Газпромом"

Новости Бизнеса: Австрийская OMV купит долю у "Газпрому" $1 млрд в проекте по разработке месторождения в Сибири.

Австрийская нефтегазовая компания OMV приобретет у "Газпрома" за 905 млн евро (1,02 млрд долл. США) долю 24,98% в проекте по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Соответствующий договор о внесении изменений в Основополагающее соглашение о продаже активов был подписан руководителями OMV и "Газпромом" в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума - 2019, сообщает сайт "Газпрома".

"Документ определяет цену сделки, по которой OMV приобретет долю 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения, - 905 млн евро (1,02 млрд долларов США по кросс-курсу Центробанка РФ на 07.06.2019) ", - говорится в сообщении.

Как известно, 3 октября 2018 года "Газпром" и OMV подписали Основополагающее соглашение о продаже активов. Согласно документу, OMV приобретет 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В результате сделки доля Группы "Газпром" снизится до 50,01%. Доля Wintershall Dea GmbH сохранится на уровне 25,01%.

OMV AG - главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют, в частности, в сфере добычи, транспортировки и поставки газа.

5 июня 2018 года подписано Соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее контракт действовал до 2028 года.

В октябре 2018 года "Газпром" и OMV подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

В 2018 году "Газпром" поставил в Австрию 12,3 млрд куб. м газа - на 34,8% (на 3,2 млрд куб. г) больше, чем в 2017 году (9,1 млрд куб. м). В 2005 году поставки были на уровне 6,8 млрд куб. м.

С 2017 года OMV является партнером "Газпрома" по освоению Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения.

С участием австрийской компании OMV, "Газпром" также строит газопровод в обход Украины в Германию по дну Балтийского моря.