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Руководство: вокруг "Черкассыоблэнерго" сложилась неприятная ситуация

Руководство: вокруг "Черкассыоблэнерго" сложилась неприятная ситуация
16:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Черкассыоблэнерго

Новости Бизнеса: Руководство "Черкассыоблэнерго" заявляет об информационной атаке против предприятия с целью смены менеджмента.

Руководство «Черкассыоблэнерго» заявляет об информационной атаке против предприятия с целью возвращения предыдущего менеджмента, деятельность которого дестабилизировала работу компании.

Об этом на пресс-конференции в заявил председатель профкома ”Черкассыоблэнерго” Александр Черный.

«В последние дни вокруг ”Черкассыоблэнерго” сложилась очень неприятная ситуация. Одновременно появилось несколько статей негативного характера о нашей компании, о нашем руководстве. Также информация из разных источников и от нашей службы безопасности говорит о том, что предыдущий руководитель нашего предприятия Светлана Кузьминская готовится к реваншу и хочет зайти на наше предприятие в качестве главы правления», - сказал Черный.

Он отметил, что деятельность предыдущего менеджмента привела к тому, что на предприятии в течение многих месяцев не выплачивались зарплаты, отсутствовали материалы, топливо, спецодежда, средства индивидуальной зашиты. Все это в итоге привело к забастовочным действиям.

По его словам, с приходом нового руководства, в течение последних двух лет работу предприятия удалось стабилизировать, а люди регулярно получают зарплаты.

Он сообщил, что на расширенном профсоюзном комитете предприятия было принято решение обратиться к руководству страны с просьбой не допустить возвращение в компанию предыдущего менеджмента.

«Было принято решение направить письма премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и президенту Украины Владимиру Зеленскому», - сказал Черный.

В свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции директор по правовым, имущественным и корпоративным отношениям ”Черкассыоблэнерго” Екатерина Беспалова отметила, что компания направила иски о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями в СМИ.

«Учитывая недостоверную информацию, которая распространена в средствах массовой информации, юридическим отделом «Черкассыоблэнерго» подготовлены и направленны иски о защите чести, достоинства и деловой репутации», - сказала она.

По ее словам, недостоверная информация, которая была распространена в СМИ, связана с заключением мировых соглашений между «Черкассыоблэнерго» и предприятием «Азот».

«Соглашения были подписаны и направлены в Хозяйственный суд Черкасской области для утверждения. Суд при рассмотрении условий мировых соглашений исходил из того, что с июля 2018 года по апрель 2019 года из-за неэффективной работы Исполнительной службы было взыскано в пользу «Черкассыоблэнерго» только 7 млн грн из 1,9 млрд грн. За период утверждения мировых соглашений на транзитные счета облэнерго поступило 18,8 млн грн, в этом месяце мы также ожидаем платеж, общая сумма составит 30 млн грн, что показывает эффективность заключенных мировых соглашений», - отметила он.

Присутствовавший на пресс-конференции диспетчер Виктор Антонюк отметил, что коллектив предприятия выступает категорически против возвращения предыдущего менеджмента в компанию.

«Предшественники своими «умелыми» действиями привели к развалу нашего предприятия, которое для нас является родным. За эти два года, которые мы боремся за свое предприятие, мы защитили не только его, но и свою честь и достоинство. У нас есть работа, стабильная зарплата, мы можем смотреть в завтрашний день и можем составлять какие-то планы», - сказал Антонюк.

Присутствовавшая на пресс-конференции инженер Татьяна Моцик заявила, что трудовой коллектив сделает все возможное, чтобы не допустить возвращения предыдущего руководства.

«Я хочу сказать следующее: не выйдет у нее ничего! Мы станем живой стеной перед облэнерго и не допустим ее к руководящему креслу, к печати, к госреестру», - сказала Моцик.

После завершения пресс-конференции сотрудники и руководители «Черкассыоблэнерго» отправились на мирную акцию под стены Кабмина и Администрации президента.

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Черкассыоблэнерго, Информационная атака, Александр Черный.
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