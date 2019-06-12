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"Нужно выкидывать с должностей": Гройсман пригрозил "Укрзализныци"

"Нужно выкидывать с должностей": Гройсман пригрозил "Укрзализныци"
22:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Премьер предложил "быстро выкидывать с должностей" менеджеров "Укрзализныци" за обслуживание пассажиров подвижным составом низкого качества.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил увольнять сотрудников госкомпании ”Укрзализныця”, которые ответственны за то, что пассажиров обслуживает подвижной состав низкого качества.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

”Я не вмешиваюсь в управление компанией, но тех руководителей депо, которые выпускают в ненадлежащем состоянии подвижной состав, который потом мы видим в СМИ, таких руководителей просто нужно очень быстро выкидывать с занимаемых должностей”, - сказал он.

По его словам, управленцы госкомпании должны подбирать нормальных людей, ”которые понимают, что то, что они выпускают на маршрут, это то, на чем они сами хотели бы ездить”.

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Как сообщалось, «Укрзализныця» в 2018 году обновила 126 пассажирских вагонов, что является рекордом за последние семь лет.

Напомним, АО "Укрзализныця" обратилось в Верховную Раду и Кабинета министров с просьбой о выделении 7,1 млрд грн соответствующих назначений из государственного бюджета. Согласно сообщению на сайте "Укрзализныци", 7 млрд грн из бюджета, выделенных во исполнение закона о железнодорожном транспорте хватило бы на приобретение 250 пассажирских вагонов.

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Укрзализныця, Вагоны, Поезда, Владимир Гройсман, УЗ, Подвижной состав.
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