"Нужно выкидывать с должностей": Гройсман пригрозил "Укрзализныци"

Новости Бизнеса: Премьер предложил "быстро выкидывать с должностей" менеджеров "Укрзализныци" за обслуживание пассажиров подвижным составом низкого качества.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил увольнять сотрудников госкомпании ”Укрзализныця”, которые ответственны за то, что пассажиров обслуживает подвижной состав низкого качества.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

”Я не вмешиваюсь в управление компанией, но тех руководителей депо, которые выпускают в ненадлежащем состоянии подвижной состав, который потом мы видим в СМИ, таких руководителей просто нужно очень быстро выкидывать с занимаемых должностей”, - сказал он.

По его словам, управленцы госкомпании должны подбирать нормальных людей, ”которые понимают, что то, что они выпускают на маршрут, это то, на чем они сами хотели бы ездить”.

Как сообщалось, «Укрзализныця» в 2018 году обновила 126 пассажирских вагонов, что является рекордом за последние семь лет.

Напомним, АО "Укрзализныця" обратилось в Верховную Раду и Кабинета министров с просьбой о выделении 7,1 млрд грн соответствующих назначений из государственного бюджета. Согласно сообщению на сайте "Укрзализныци", 7 млрд грн из бюджета, выделенных во исполнение закона о железнодорожном транспорте хватило бы на приобретение 250 пассажирских вагонов.