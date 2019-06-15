Зеленский о контракте между Метинвест и Air Liquide: Это очень важное событие для Украины

Новости Бизнеса: Зеленский назвал соглашение между Метинвест и Air Liquide важным сигналом для инвесторов.

В ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" состоялось подписание инвестиционного контракта между "Метинвест Холдинг" и Air Liquide относительно строительства комплекса воздухоразделительной установки.

Участие в церемонии приняли Президент Украины Владимир Зеленский и Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон, сообщает пресс-служба главы государства.

"Это очень важное событие для Украины в целом. Это укрепит веру западного рынка в стабильность страны", – подчеркнул Президент.

Он выразил убеждение, что подписание контракта является важным сигналом для инвесторов, которые будут вкладывать в Украину.

Как отмечается, соглашение о строительстве комплекса воздухораспределительной установки подписали генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков и вице-президент Air Liquide Ласад Джовани.

Документ предусматривает предоставление 25 млн долл. США. Это первая часть крупного проекта, который максимально повысит энергоэффективность и уменьшит выбросы на предприятии.

Общая стоимость проекта составляет 78,3 млн долл. США. Во время его внедрения будут созданы 1 тыс. рабочих мест.

Пресс-служба Президента сообщила, что Зеленский также ознакомился с оборудованием предприятия, в частности с работой машины непрерывного литья заготовок № 4. Агрегат построен в рекордные сроки - всего за два года. Машина соответствует европейским стандартам качества в вопросах экологии.