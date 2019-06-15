Facebook увеличит расходы компании, чтобы восстановить доверие пользователей

Новости Бизнеса: Facebook увеличит вдвое расходы на рекламу.

Компания Facebook Inc. объявила, что увеличивает свои глобальные расходы на рекламу почти вдвое, чтобы восстановить доверие пользователей после того, как ее репутация пострадала из-за ошибок в конфиденциальности.

Об этом заявил руководитель по маркетингу Facebook Антонио Лучио, передает The Wall Street Journal.

По его словам, компания увеличит свои рекламные расходы, чтобы провести обновление списка креативных агентств, которые занимаются кампаниями для таких брендов, как WhatsApp и Instagram.

"Нет сомнений, что мы допустили ошибки, и мы находимся в процессе их устранения. Но мы должны рассказать эту историю миру как с точки зрения доверия, так и с точки зрения ценностей", - сказал Лучио.

Он отметил, что Facebook уже начал прилагать усилия, чтобы восстановить доверие своих пользователей.

Недавно компания изменила дизайн мобильного приложения и веб-сайта, чтобы перейти от открытого публичного форума к более частной сети с зашифрованной связью в закрытых группах.