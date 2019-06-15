Скачать
Суббота, 15.06.2019
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Зеленский: U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные!
Зеленский: U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные!
Далакян одержал досрочную победу над Таворнхамом
Далакян одержал досрочную победу над Таворнхамом
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Facebook увеличит расходы компании, чтобы восстановить доверие пользователей

Facebook увеличит расходы компании, чтобы восстановить доверие пользователей
22:40 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Facebook увеличит вдвое расходы на рекламу.

Компания Facebook Inc. объявила, что увеличивает свои глобальные расходы на рекламу почти вдвое, чтобы восстановить доверие пользователей после того, как ее репутация пострадала из-за ошибок в конфиденциальности.

Об этом заявил руководитель по маркетингу Facebook Антонио Лучио, передает The Wall Street Journal.

По его словам, компания увеличит свои рекламные расходы, чтобы провести обновление списка креативных агентств, которые занимаются кампаниями для таких брендов, как WhatsApp и Instagram.

"Нет сомнений, что мы допустили ошибки, и мы находимся в процессе их устранения. Но мы должны рассказать эту историю миру как с точки зрения доверия, так и с точки зрения ценностей", - сказал Лучио.

Компания Google разработала видеоигру для создание видеоигр

Он отметил, что Facebook уже начал прилагать усилия, чтобы восстановить доверие своих пользователей.

Недавно компания изменила дизайн мобильного приложения и веб-сайта, чтобы перейти от открытого публичного форума к более частной сети с зашифрованной связью в закрытых группах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Facebook, Instagram, WhatsApp, Антонио Лучио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
02 В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
03 "К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
04 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь