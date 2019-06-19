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Первая серийная станция радиоэлектронной борьбы прошла испытания (Видео)

Первая серийная станция радиоэлектронной борьбы прошла испытания (Видео)
18:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса: Первый серийный образец украинской станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М успешно прошел испытания на одном из полигонов в Харьковской области.

Прес-служба государственного концерна "Укроборонпром" сообщает, что первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М успешно прошел испытания на одном из полигонов в Харьковской области.

Техника была изготовлена на предприятии "ЦКБ" Протон", входящая в состав ГК "Укроборонпром". По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задача подавления системы радиосвязи "условного противника".

Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна деорганизуваты радиосвязь противника на расстоянии в несколько десятков километров. Р-330КВ1М позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Эти характеристики являются уникальными не только для Украины, но и полностью соответствуют всем, в том числе и перспективным требованиям к станциям РЭБ в странах НАТО.

В "Укроборонпроме" сообщается, что фактически, украинская армия получила мощный инструмент, который позволяет полностью "отрезать" связь передовым подразделениям противника. То есть враг уже не сможет вызвать подмогу, привести артиллерию, скоординировать свои действия с другими подразделениями и тому подобное. В современных условиях боевых действий это дает решительный перевес как при обороне, так и в наступлении.

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Р-330КВ1М является частью комплекса Р-330УМ "Мандат", в состав которого также входят станции радиопомех ультракоротковолнового радиосвязи, радиоразведки и управления. Производство этих станций освоено на производственных мощностях "НПК" Искра ", также входит в состав Концерна. В то же время станция радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М может работать как в составе комплекса" Мандат ", так и отдельно.

Изначально разработка Р-330УМ "Мандат" велась донецким предприятием "Топаз", производственная база которого была уничтожена русскими наемниками. Но научную базу предприятия удалось перенести в запорожский НПК "Искра" и специалисты "Топаза" продолжили свою работу.

Одновременно с этим, работа над коротковолновой составляющей "Мандата" была передана в харьковский "ЦКБ" Протон ". Специалистам харьковского предприятия понадобилось всего около полугода для создания первого образца Р-330КВ1М и проведения всех необходимых испытаний. Эти рекордные сроки стали возможны благодаря тесному сотрудничеству специалистов "ЦКБ" Протон "со специалистами войск радиоэлектронной борьбы ВСУ.

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Военная техника, Укроборонпром, Военные испытания, Новая техника, Р-330КВ1М.
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