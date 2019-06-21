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"Нафтогаз" нанимает Deloitte для подготовки выпуска евробондов

"Нафтогаз" нанимает Deloitte для подготовки выпуска евробондов
23:59 Пт, 21 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НАК "Нафтогаз Украины" нанимает Deloitte для проведения аудита финансовой отчетности.

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках подготовки к выпуску еврооблигаций нанял ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК", входящее в сеть Deloitte Touche Tohmatsu Limited, для проведения аудита финансовой отчетности.

"Ожидаемая стоимость закупки услуг "Делойт энд Туш ЮСК" составляет 6,2 млн грн", – говорится в сообщении на сайте НАК в пятницу.

Согласно ему, аудиторские услуги закупаются по переговорной процедуре. Основными задачами, которые должны быть реализованы аудиторами, является подготовка и выпуск писем-заверений, а также изучение и предоставление комментариев относительно другой информации проспекта эмиссии.

Напоминаем, в октябре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил выпуск НАК "Нафтогаз Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Планировалось, что средства будут направлены, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи. Однако в ноябре НАК решил отложить размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

В середине мая 2019 года глава НАК Андрей Коболев сообщил, что компания возвращается к рассмотрению вопроса о выпуске еврооблигаций и допускает соответствующую возможность ближе к сентябрю. При этом, он отметил, что решение "Нафтогаза" по евробондам среди прочего будет зависеть от успеха выхода на рынок Украины.

На минувшей неделе Украина разместила еврооблигации в евро на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Решение Конституционного суда о подтверждении досрочных выборов в парламент 21 июля и позитивные заявления президента Владимира Зеленского привели к ралли на рынке украинских бумаг 20 июня. В результате сейчас ставка по новым бумагам в евро снизилась почти до 6% годовых, по "коротким" бумагам в долларах с погашением в 2022 году – до чуть более 6%, 2024 году – до 7%, а к самым длинным, с погашением в 2032 – 7,57%.

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Нафтогаз Украины, евробонд, Аудит, Еврооблигация, Делойт энд Туш ЮСК.
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