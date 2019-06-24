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На Южно-Украинской АЭС подключили энергоблок

На Южно-Украинской АЭС подключили энергоблок
11:07 Сегодня Телеграф Фото: www.sunpp.mk.ua

Новости Бизнеса: После ремонта на Южно-Украинской АЭС к сети подключили первый энергоблок, радиационная обстановка при этом в норме.

На атомной электростанции, которая входит в "орбиту" Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", проходили ремонтные работы. По их завершению был успешно подключен энергоблок. Об этом сообщает УНИАН.

Процедура подключения состоялась вчера, 23 июня, примерно в 11 вечера. Второй энергоблок при этом работает в нормальном режиме. Плановые ремонтные работы пока продолжаются на энергоблоке №3. Радиационная обстановка на электростанции находится в норме.

"Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, на 24 июня он составляет 0,09 мкЗв/ч", - сообщается в пресс-службе компании. Выбросы в окружающую среду также не превышают уровень допустимого.

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Первый энергоблок был отключен в ночь с 22 на 23 июня. Ремонт касался гидроочистки части охлаждающей конструкции.

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АЭС, Радиация, Энергоблок, Ремнот.
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