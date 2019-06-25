"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа

Новости Бизнеса: Кредит в размере 60 миллионов евро может получить госкомпания "Нафтогаз" от Европейского банка реконструкции и развития.

Почти через месяц проект будут рассматривать в совете директоров банка. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на портал ЕБРР.

Планируется, что финансовая поддержка банка позволит перекрыть платежные риски компании в рамках процедуры закупки голубого топлива. Ожидается, что транш покроет 30% платежного риска.

Тем временем в "Нафтогазе" уже готовятся к отопительному сезону. Для этого госкомпания планирует нарастить запасы газа в хранилищах. Руководство надеется побить прошлогодний рекорд (17,2 кубометра газа) и закачать до 20 млрд куб. м. Но это удастся только при достаточном количестве финансовых ресурсов.

"По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, дефицит оборотных средств может помешать выполнить этот план, но компания работает над вопросами привлечения средств, необходимых для закупки и закачки газа в хранилища", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЕБРР положительно относятся к Украине и в частности к реализации реформ в стране. В ведомстве отметили, что еще есть над чем поработать, и борьба с коррупцией только стартовала. Тем не менее, в банке утверждают, что прекращать сотрудничество с украинской стороной не собираются.

"Мы не планируем прекращать деятельность в Украине. Мы здесь надолго", - сказано на сайте Европейского банка. Также там подчеркнули, что Украина имеет сейчас самые лучшие возможности, чтобы гарантировать своим гражданам будущее, которое они заслуживают.