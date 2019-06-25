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"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
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"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа

"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
17:38 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Кредит в размере 60 миллионов евро может получить госкомпания "Нафтогаз" от Европейского банка реконструкции и развития.

Почти через месяц проект будут рассматривать в совете директоров банка. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на портал ЕБРР.

Планируется, что финансовая поддержка банка позволит перекрыть платежные риски компании в рамках процедуры закупки голубого топлива. Ожидается, что транш покроет 30% платежного риска.

Тем временем в "Нафтогазе" уже готовятся к отопительному сезону. Для этого госкомпания планирует нарастить запасы газа в хранилищах. Руководство надеется побить прошлогодний рекорд (17,2 кубометра газа) и закачать до 20 млрд куб. м. Но это удастся только при достаточном количестве финансовых ресурсов.

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"По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, дефицит оборотных средств может помешать выполнить этот план, но компания работает над вопросами привлечения средств, необходимых для закупки и закачки газа в хранилища", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЕБРР положительно относятся к Украине и в частности к реализации реформ в стране. В ведомстве отметили, что еще есть над чем поработать, и борьба с коррупцией только стартовала. Тем не менее, в банке утверждают, что прекращать сотрудничество с украинской стороной не собираются.

"Мы не планируем прекращать деятельность в Украине. Мы здесь надолго", - сказано на сайте Европейского банка. Также там подчеркнули, что Украина имеет сейчас самые лучшие возможности, чтобы гарантировать своим гражданам будущее, которое они заслуживают.

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Все по теме:

Евро, Нафтогаз, ЕБРР, Отопительный сезон, Финансирование, Транш, Закупка газа, хранилища.
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