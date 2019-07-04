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"Нафтогаз": Подготовка к прекращению Россией транзита газа оказалась под угрозой

"Нафтогаз": Подготовка к прекращению Россией транзита газа оказалась под угрозой
12:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування".

Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка пока оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, в частности, в подконтрольной "Нафтогазу" компании "Укргазвыдобування", заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в "Укргазвыдобуванни" уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции", – написал он на своей странице в Facebook.

Представитель "Нафтогаза" отметил, что компания вынуждена ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, но и в целом после окончания 2019 года.

Украинские газовые хранилища заполнены на 44%

Витренко напомнил, что позиция "Нафтогаза" остается прежней: компания продолжает бороться за сохранение транзита российского газа после 2019 года, для этого ей понадобится помощь международных партнеров, в частности, привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту с "Газпромом".

"Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах. Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", поскольку давно стало очевидным, что позиция "Газпрома" о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", – подчеркнул исполнительный директор НАК.

По его словам, "Нафтогаз" также должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем сейчас работает.

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Газпром, Россия, Нафтогаз, Добыча газа, Транзит газа, Укргазвыдобування, Юрий Витренко.
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