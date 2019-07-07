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Саудовский лоукостер отказался от контракта с Boeing: закупят самолеты Airbus

Саудовский лоукостер отказался от контракта с Boeing: закупят самолеты Airbus
21:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Первая авиакомпания отказалась от покупки самолетов Boeing 737 MAX в пользу конкурента.

Саудовский лоукостер Flyadeal отказался от предварительных договоренностей с американской компанией Boeing о поставке самолетов 737 MAX в пользу ее европейского конкурента Airbus.

Вместо 50 лайнеров 737 MAX компания Flyadeal планирует приобрести 30 машин A320neo, передает dw.com со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Авиакомпания Saudi Arabian Airlines, "дочкой" которой является Flyadeal, подписала с Airbus договор о приобретении нескольких десятков лайнеров еще на проходившем в июне Международном авиакосмическом салоне в Париже.

Однако тогда не было известно, что европейские самолеты получит саудовский лоукостер, который заменит ими американские Boeing 737 MAX. Планируется, что в будущем авиапарк Flyadeal будет состоять только из машин A320neo марки Airbus, отмечают в компании.

Партия из 30 таких самолетов общей стоимостью 5,9 млрд евро поступит в Саудовскую Аравию в декабре.

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Все по теме:

Airbus, Boeing, Саудовская Аравия, 737 MAX, Flyadeal.
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