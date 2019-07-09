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British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов

British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов
09:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: British Airways грозит рекордный штраф из-за слабых мер безопасности, приведших к утечке данных 500 тысяч клиентов.

Британской авиакомпании British Airways (BA) грозит штраф в размере 183,39 млн фунтов стерлингов (205 млн евро) из-за скандала вокруг утечки клиентских данных.

Это следует из заявления британского Уполномоченного по вопросам информации (ICO), передает «Немецкая волна». Штраф в размере 1,5 процента от годового оборота British Airways за 2017 года налагается на материнскую компанию BA - International Consolidated Airlines Group SA (IAG). Решение ICO может быть обжаловано.

Штраф на IAG налагается в связи с хищением личных данных почти 500 тысяч клиентов BA.

Эти данные были украдены преимущественно при онлайн-бронировании билетов на сайте British Airways: информация переадресовывалась со страницы British Airways на мошеннический сайт, с которого и происходило хищение логинов, номеров кредитных карт, домашних адресов и других частных данных.

По мнению регулятора, случившееся стало возможным из-за слабых мер безопасности, принятых BA. "Личные данные людей являются именно личными. Если организация не защищает их от утери, повреждения или кражи, то это больше, чем неприятность", - подчеркнула глава ICO Элизабет Денхам.

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Исполнительный директор British Airways Алекс Круз заявил, что он удивлен и разочарован решением регулятора.

По его словам, авиакомпания быстро отреагировала на хищение частных данных, и никаких мошеннических действий в связи с утечкой данных выявлено не было. Глава IAG Уилли Уолш заявил, что решение о штрафе будет обжаловано.

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Великобритания, Штраф, Транспорт, Авиакомпании, British Airways, Авиатранспорт.
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