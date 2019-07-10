Скачать
Среда, 10.07.2019
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
Партия Порошенко требует честных выборов
Партия Порошенко требует честных выборов
В полуфинале Уимблдона сыграют Надаль - Федерер
В полуфинале Уимблдона сыграют Надаль - Федерер
"Детское Евровидение 2019": организаторы изменили правила для участников
"Детское Евровидение 2019": организаторы изменили правила для участников

УЗ электрифицирует затратный участок к границе с Польшей

УЗ электрифицирует затратный участок к границе с Польшей
20:42 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" планирует электрифицировать 100 км пути в направлении границы с Польшей.

АО "Укрзализныця" проводит подготовку к электрификации участка Ковель - Изов - Госграница, что упростит экспорт железной руды из Украины в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, участок длиной почти 100 км в настоящее время является наиболее затратной частью маршрута экспорта железорудного сырья из Кривого Рога на металлургические предприятия в Польше.

"Из-за отсутствия электрификации на данном участке мы вынуждены перевозить грузы на дизель тяге.

В условиях постоянного роста цен на нефтепродукты электрификация будет способствовать уменьшению эксплуатационных расходов, энергосбережению, снижению загрязнения природной среды от сгорания дизтоплива. Кроме того, для клиентов-грузоотправителей мы существенно сократим сроки доставки грузов", - заявил Кравцов.

УЗ планирует перевозить почту на пассажирских поездах

Электрификация указанного участка также вдвое увеличит пропускную способность для пассажирских и пригородных поездов. В рамках проекта переоборудуют 6 промежуточных станций и 5 остановочных пунктов.

Председатель правления УЗ подчеркнул, что уже реконструировали пути и инфраструктуру на станции Изов Волынской области. Работы по электрификации планируется начать в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Укрзализныця, Ковель, УЗ, Евгений Кравцов, Электрификация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
03 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
04 Медики объяснили, как абрикосы влияют на артериальное давление
05 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит
Зеленский: Превратим ЧЗО в туристический магнит
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
С 1 января планируется повышение зарплаты учителям
Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение
Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение
Оригинальный сюжет: фильм &quot;Джокер&quot; не будет основан на комиксах
Оригинальный сюжет: фильм "Джокер" не будет основан на комиксах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь