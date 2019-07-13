Компанию Facebook оштрафовали на 5 миллионов долларов: причина

Новости Бизнеса: Федеральная торговая комиссия обвинила компанию Facebook в нарушении конфиденциальности данных пользователей и оштрафовала ее на рекордные 5 миллионов долларов.

Федеральная торговая комиссия (FTC) оштрафовала компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности данных пользователей.

Остаются неизвестными условия и ограничения, которые FTC наложит на Facebook. Также нет никаких гарантий того, что личные данные пользователей социальной сети теперь в безопасности.

До этого самый крупный штраф, который комиссия накладывала на технологическую компанию, принадлежал Google. Тогда поисковый гигант выплатил 22,5 миллионов долларов.

Напомним, что скандал вокруг Facebook начался после того, как консалтинговая компания Cambrige Analytica незаконно получила доступ к персональным данным около 87 млн пользователей Facebook. Многие эксперты считают, что это повлияло на выборы 2016 года в США.