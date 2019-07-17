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"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину

"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину
12:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Российский монополист "Газпром" увеличил на 25% объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС.

Российский газовый монополист компания «Газпром» из-за остановки на ремонт двух ниток обходного газопровода «Северный поток» резко увеличила объемы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС) - на 25%, сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

«По состоянию на утро 17.07.2019 заявка на транзит в межгосударственной точке ГИС (газоизмерительная станция - ред.) «Ужгород» составляет 300,2 млн куб м. в сутки, таким образом, словацкое направление загрузится на 99%. При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму «Северного потока-2» и условного «Северного потока-3» вместе взятым», - сказано в сообщении.

Отмечается, что преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые позволяют проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита.

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Как сообщалось, в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с 2017 годом – до 86,774 млрд куб. м.

В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 млрд кубометров.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

По предварительным оценкам, Украина в результате прекращения транзита природного газа через свою территорию может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.

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Газпром, ГТС, Укртрансгаз, Северный поток, Северный поток-2.
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