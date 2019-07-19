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Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" по делу "Нафтогаза"

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" по делу "Нафтогаза"
14:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что соответствующее решение суд принял 8 июля.

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Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга.

Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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Газпром, Нафтогаз, Нидерланды, Люксембург, Стокгольмский арбитраж.
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