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"Запорожсталь" израсходовал более 200 млн грн на строительство новой дороги

"Запорожсталь" израсходовал более 200 млн грн на строительство новой дороги
23:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса: В Запорожье металлургический комбинат "Запорожсталь" завершил строительство новой дороги.

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, завершил работы по строительству новой дороги по ул.Северное шоссе (Запорожье), которая соединила Заводский район с центром города. Предприятие израсходовало на проект 220 млн грн без привлечения бюджетных средств.

Как сообщается в пресс-релизе компании в субботу, автомагистраль полностью соответствует современным стандартам строительства и сертифицирована Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины.

Уточняется, что комбинат "Запорожсталь" построил четырехполосную автомагистраль вместо старой двухполосной дороги, что позволило вдвое увеличить пропускную способность шоссе – до 16 тысяч машин в сутки. Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения между встречными полосами и по обочинам дороги установлены барьерные ограждения.

Качественное освещение дороги обеспечивают энергоэффективные LED-светильники. Также комбинат установит четыре остановочных комплекса – по два в каждом направлении.

В дальнейшем "Запорожсталь" планирует выполнить рекультивацию грунта вдоль дороги для снижения пыления, высадить почвозакрепляющие растения и молодые саженцы деревьев.

Строительство дороги выполнено в рамках реализации проекта по экологической модернизации сталеплавильного производства "Запорожстали" с дальнейшим строительством кислородно-конвертерного цеха.

"Северное шоссе – это дорога к новому, еще более безопасному для экологии кислородно-конвертерному цеху, который будет возведен в Запорожье. Группа выполняет взятые на себя обязательства и продолжает инвестировать в экологическую модернизацию комбината "Запорожсталь". Это строительство – еще один пример ответственного отношения группы "Метинвест" к окружающей среде", - отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, которого цитирует пресс-служба предприятия.

В свою очередь генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма добавил, что перенос Северного шоссе – по сути новый инфраструктурный объект для Запорожья.

"Для города это новая современная дорога, для "Запорожстали" - еще один шаг к реализации амбициозного проекта украинской металлургии, направленного на развитие экономики региона и улучшение жизни его людей", - подчеркнул гендиректор.

"Запорожсталь" снизит потребление природного газа на 10%

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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Запорожье, Дорога, Запорожсталь.
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