"Нафтогаз" работает над поставками катарского газа

Новости Бизнеса: Украина продолжает вести работу по организации поставок газа из южных регионов для создания конкуренции российскому.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», совместно с Оператором газотранспортной системы Украины работает над возможностью уже с января 2020 года начать поставку газа в Украину через Трансбалканский газопровод.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP (газопровод из Азербайджана до греческой границы – ред.) и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», - написал он.

При этом пояснив, что для того, чтобы начать поставки катарского газа прямо в Украину, необходимо решить основную проблему - договориться с Турцией о проходе танкеров с топливом через пролив Босфор.

Макогон отметил, что на днях катарский газ впервые был доставлен на LNG терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тыс. куб. м. сжиженного газа.