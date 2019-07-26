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GE и LongWing Energy будут финансировать ВЭС в Запорожской области

GE и LongWing Energy будут финансировать ВЭС в Запорожской области
00:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: General Electric (GE) и LongWing Energy SCA договорились о финансировании с участием OPIC 1-й очереди ВЭС в Запорожской области.

General Electric (GE) и LongWing Energy SCA (Люксембург) оформили пакет долгового финансирования в размере $150 млн для первой очереди Запорожской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области мощностью 98 МВт, говорится в сообщении GE в четверг.

"Финансирование позволит построить 1-ую очередь, которая будет включать 27 наземных ветряных турбин GE Renewable Energy 3,6 МВт с диаметром ротора 137 метров, высотой ступицы 110 метров и 15-летним соглашением о полном обслуживании ("FSA")", – отмечается в релизе.

Согласно ему, GE Energy Financial Services (GE EFS), как миноритарный инвестор проекта, работала с финансовым учреждением правительства США OPIC, чтобы разблокировать проектное финансирование для Запорожской ВЭС – проекта, который реализуется с 2009 года.

В документе указывается, что заемное финансирование будет предоставлено OPIC, а JP Morgan выступит хедж-провайдером.

GE уточняет, что Запорожская ВЭС станет для компании четвертым проектом ВЭС в Украине с привлечением ее финансирования и ее ветрогенераторных технологий.

Помимо спонсора проекта LongWing Energy его соинвестором выступает VLC Renewables, говорится в релизе.

Предполагается, что проект будет запущен в коммерческую эксплуатацию в 2020 году, будет производить более 330 тыс. МВт-ч электроэнергии в год, обеспечивая ею около 170 тыс. домашних хозяйств.

Впоследствии проект Запорожской ВЭС намечено расширить до 500 МВт, что сделает ее крупнейшей ветроэлектростанцией в Украине и пятой – в Европе.

Напоминаем, OPIC в конце 2017 года одобрило проект предоставления кредита на $150 млн и страхования с перестрахованием на сумму до $320 млн для строительства компанией EuroCape крупной ВЭС в Запорожской области. Общая стоимость строительства ВЭС тогда оценивалась в EUR466 млн ($560 млн).

Предполагалось, что Apollo Global Management LLC для его реализации выделит мезонинный кредит на EUR200 млн, а компания LongWing Energy S.C.A., как акционер, инвестирует в капитал EuroCape и предоставит ему заем на общую сумму до EUR 84 млн (эта цифра может включать до EUR 34 млн инвестиций от GE).

В свою очередь OPIC в рамках проекта согласилась выделить кредит на сумму до $150 млн. Кроме того американское финучреждение застрахует кредит на сумму до $225 млн для Apollo, а также проценты по этому кредиту на сумму до $50 млн. В рамках проекта страховку инвестиций LongWing в объеме до $81 млн, как предполагалось, должны были обеспечить Liberty MutualInsurance Europe Ltd и Indian Harbor Insurance Company (XL Catlin). В свою очередь OPIC перестрахует риск этих компаний на сумму до $45 млн.

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Сооружаемая EuroCape Запорожская ВЭС размещается за пределами населенных пунктов на территории Дивненского, Добровского, Дунаевского, Гирсовского, Надеждинского и Мордвиновского сельских советов в Приазовском и Мелитопольском районах Запорожской области. На территории указанных шести сельских советов планируется установить до 167 ветряных турбин с линией электропередач 330 кВ на территории седьмого – Новенского – сельского совета, а также за пределами населенного пункта.

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Запорожье, Вес, Финансирование, General Electric, OPIC, LongWing Energy SC.
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