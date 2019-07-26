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УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников

УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" решением председателя отменяет закупку сувенирных подстаканников на 1 млн гривень.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил отменить закупку сувенирных подстаканников с логотипом УЗ - по 2 тысячи гривень за каждый - на сумму более миллиона гривень. Эти средства направят на приобретение жидкого мыла для пассажирских поездов.

Об этом Кравцов сообщил на своей странице в Facebook.

«Пить чай из стаканов за 2 тысячи гривень точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом, может, поэтому на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановили. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла», - написал он.

В "Укрзализныце" предоставили план по развитию обслуживания частных локомотивов

Кравцов также заявил, что планирует проверить качество обслуживания пассажиров в поездах.

"На следующей неделе будет командировка - как раз лично проверю его наличие в вагонах", - отметил он.

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Укрзализныця, Жидкое мыло, УЗ, Евгений Кравцов, Подстаканники.
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