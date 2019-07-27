Скачать
Суббота, 27.07.2019
Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен
Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен
Ювентус хочет обменять Дибалу на Лукаку
Ювентус хочет обменять Дибалу на Лукаку
День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы
День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы

Сделка на миллиард: Apple выкупит у Intel большую часть модемного бизнеса

Сделка на миллиард: Apple выкупит у Intel большую часть модемного бизнеса
21:19 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Apple купила большую часть модемного бизнеса Intel.

Apple приобретет большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов, стороны уже подписали соглашение.

Об этом говорится в пресс-релизах Apple и Intel, передает "Интерфакс".

Сумма сделки составила 1 млрд долларов. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале текущего года, если ее одобрят регулирующие органы.

В публикациях отмечается, что в Apple перейдут порядка 2,2 тысяч сотрудников Intel. Также компания получит права на интеллектуальную собственность, оборудование и аренду. Кроме того, Apple перейдет свыше 17 тысяч патентов на различные беспроводные технологии.

Соглашение позволяет Intel продолжить разработку модемов, которые не будут использоваться в смартфонах.

По словам генерального директора компании Боба Свона, Intel планирует сосредоточиться на разработке технологий для мобильной связи пятого поколения (5G) для сетевых операторов, производителей телекоммуникационного оборудования и провайдеров облачных сервисов.

Компании связанные с Investohills намерены купить Проминвестбанк

О предстоящей сделке Apple и Intel на этой неделе со ссылкой на источники писала газета The Wall Street Journal. Собеседники издания ожидали объявления о сделке на следующей неделе и отмечали, что стороны вели переговоры более года.

Они были приостановлены после заключения Apple соглашения о поставках модемов с компанией Qualcomm, конкурента Intel. Однако переговоры сторон вскоре возобновились.

Издание подчеркивало, что покупка имеет стратегическое значение для Apple в борьбе за лидерство при внедрении технологии 5G.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Intel, Модемы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02 Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"
03 Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
04 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
05 Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Крестный ход в Киеве: в МВД насчитали 30 тысяч участников
Крестный ход в Киеве: в МВД насчитали 30 тысяч участников
Джонсон назвал условие для избежания &quot;жесткого&quot; Brexit
Джонсон назвал условие для избежания "жесткого" Brexit
Синод ПЦУ призывает усилить санкции против России
Синод ПЦУ призывает усилить санкции против России
Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото
Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь