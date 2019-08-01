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В "Украэрорухе" проводят обыски: что известно

В "Украэрорухе" проводят обыски: что известно
14:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса: НАБУ проводит обыски на предприятии Украэрорух" и по месту жительства его служебных лиц.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в четверг осуществляют обыски в помещениях государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") и по месту жительства его служебных лиц.

Как сообщается на странице НАБУ в Фейсбуке, следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным.

Расследование данных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года, указали в Бюро.

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"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

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Украэрорух, НАБУ, Обыски.
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