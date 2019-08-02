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Кравцов: В "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизтоплива

Кравцов: В "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизтоплива
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Укрзализныця закупит дизтопливо по переговорной процедуре.

Укрзализныця закупит дизельное топливо по переговорной процедуре, поскольку все тендеры заблокированы в Антимонопольном комитете.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"На сегодня в Укрзализныце заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы. Сразу скажу: на это не пойдем. И манипуляции и угрозы на нас не действуют. В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре", - написал он.

Кравцов также сообщил, что две перекрестные жалобы Укрзализныця получила в ночь перед аукционами, при этом последнюю – в 23:53.

Он напомнил, что два года назад Укрзализныця уже имела подобный опыт.

По его словам, перевозчик привлечет к этой процедуре СБУ и НАБУ как наблюдателей.

В пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что УЗ в конце мая этого года объявила 8 очередных тендеров на закупку дизельного топлива общим объемом 100 тысяч тонн. Раскрытие тендерных предложений состоялось 23 июля 2019 года. Участие в тендерах приняли от 4 до 7 участников, что свидетельствует о конкурентной среде и доверии рынка к закупочным процедурам Укрзализныци. 25 июля "Укрзализныця" провела оценку предложений участников по шести процедурах и всех участников допустила к дальнейшим аукционам, которые должны были состояться 31 июля. Но накануне аукционов тендеры были остановлены из-за жалобы.

В компании прогнозируют риск того, что и следующие две процедуры будут приостановлены в аналогичный способ.

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В "Укрзализныци" подчеркивают, что проводят политику максимальной прозрачности закупок дизельного топлива. С начала 2018 года "Укрзализныця" является первым и единственным заказчиком, который покупает дизель с применением формулы пересчета цены с привязкой к международным индексам Platts. Эта формула была создана вместе с участниками рынка и признается очень эффективным и прозрачным инструментом.

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Укрзализныця, Дизтопливо, Евгений Кравцов.
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