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Немецкая компания RWE будет сотрудничать с "Укртрансгаз"

Немецкая компания RWE будет сотрудничать с "Укртрансгаз"
11:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Бизнеса: Немецкая энергетическая компания RWE будет использовать ГТС и ПХГ Украины.

Немецкая энергетическая компания RWE AG в июле впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины, тогда как ранее операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины, сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"Раньше RWE работала только на границе Украины, а теперь мы можем использовать украинские газовые хранилища. На сегодня RWE уже осуществил операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины, в том числе и в ПХГ в режиме "таможенный склад", - цитирует в понедельник утром представителя RWE Дитриха Хоффманна пресс-служба "Укртрансгаза", отмечая при этом, что переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с ведущим европейским трейдером продолжались несколько лет.

В свою очередь директор Оператора ПХГ Богдан Максимчук отметил: "Мы долго работали, чтобы завоевать доверие поставщиков, и довольны достигнутыми результатами. Ведущие европейские трейдеры уже активно сотрудничают с оператором ГТС и ПХГ на прозрачных и конкурентных условиях, основывающихся на европейском законодательстве".

По его словам, Операторы будут продолжать развивать сервисы для удобства и выгоды клиентов.

"И очередным шагом, который сделает украинские газохранилища еще более востребованными у европейских игроков, станет введение услуги транспортировки на короткие расстояния – "short-haul services", - сказал Максимчук.

Как сообщалось, АО "Укртрансгаз" (УТГ) с 1 августа запустило работу информационной платформы филиала "Оператор газохранилищ Украины", необходимой для учета передачи природного газа в/из подземных хранилищах (ПХГ)

Укртрансгаз сообщил о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

В середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, среди прочего предусматривающие создание новой услуги "транспортировка на короткие дистанции". Фактически мы предоставляем возможность трейдерам по очень конкурентным ценам транспортировать газ транзитом через Украину между Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Услуга также позволит трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища. Фактически это первые серьезные шаги по созданию регионального газового хаба с центром в Украине", – написал тогда директор по стратегии и развитию бизнеса "Укртрансгаза" Сергей Макогон на странице в Facebook.

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Украина, ГТС, Укртрансгаз, ПХГ.
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