Скачать
Вторник, 06.08.2019
ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210
ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210
Генпрокуратора вызвала Гонтареву на допрос
Генпрокуратора вызвала Гонтареву на допрос
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"
Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"

Коломойский подал апелляцию на продажу Проминвестбанка

Коломойский подал апелляцию на продажу Проминвестбанка
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Бизнеса: Игорь Коломойский обжалует запрет на продажу Проминвестбанка, акции которого были выставлены на продажу.

Киевский апелляционный суд 1 августа открыл апелляционное производство по жалобе ООО "Телерадиокомпания "Жиса", связанного с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, на постановление Печерского райсуда Киева от 24 июля, которым было удовлетворено заявление российской государственной корпорации ВЭБ, дочерней структурой которого является Проминвестбанк (ПИБ, Киев), и запрещено Государственной исполнительной службе (ГИС) совершать любые действия по продаже 99,77% акций ПИБа.

Об этом говорится в определении Киевского апелляционного суда, текст которого обнародован на сайте Единого реестра судебных решений 5 августа.

ГИС арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже.

Интерес к покупке активов уже изъявило несколько компаний - ООО "ФК "Женева" и "Европейськэ ощаднэ товариство" (оба - Киев), связанные с инвестиционным бутиком Investohills экс-главы украинского Альфа-банка Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева.

В середине июля стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн.

НБУ будет сотрудничать с Госцентром киберзащиты

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с Коломойским компаний, имевших активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (47,198 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10 -е место среди 77 действующих банков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Суд, Проминвестбанк, Игорь Коломойский, ГИС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
03 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
04 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
05 Красивые поздравление с днем рождением на 6 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступительная кампания 2019 прошла успешно и своевременно - МОН
Вступительная кампания 2019 прошла успешно и своевременно - МОН
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В &quot;Слуге народа&quot; хотят открыть Офис обучения и развития депутатов
В "Слуге народа" хотят открыть Офис обучения и развития депутатов
Дуэйн Джонсон признался, каково быть единственным мужчиной в семье
Дуэйн Джонсон признался, каково быть единственным мужчиной в семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь