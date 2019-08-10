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Украина договорилась с Турцией серийно производить современное оружие

Украина договорилась с Турцией серийно производить современное оружие
11:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook СНБО

Новости Бизнеса:Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетание передовых разработок Турции и Украины, говорится в сообщении СНБО.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения, отмечает СНБО.

В СНБО определились с моделью реформирования "Укроборонпрома"

Такие возможности нового дрона станут возможными благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надежно работать в экстремальных условиях. Кроме того, они обеспечат высокую грузоподъемность БПЛА, который будет нести большое количество вооружения, даже по сравнению с обычными самолетами штурмовой авиации. Украина и Турция имеют мощный опыт эффективного сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное. Предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем. За последние годы было налажено стабильная взаимовыгодная работа, которая позволяет совместить сильные стороны ОПК двух страны, сообщает пресс-служба СНБО

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Украина, Турция, Укрспецэкспорт, СНБО, Укроборонпром, БПЛА, Baykar Defence, Baykar.
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