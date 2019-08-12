Часть Укрзализныци хотят продать иностранцам

Новости Бизнеса:Пример был взят с польской железнодорожной компании PKP Cargo.

Чтобы обеспечить приток капитала для проведения модернизации "Укрзализныци", часть акций госкомпании планируют продать иностранным инвесторам.

Об этом заявил Евгений Кравцов.

"Мое видение "Укрзализныци" — ориентация на IPO, продажа части акций на открытом рынке. При этом так, чтобы государство сохранило контроль над ключевым активом, но были привлечены частные инвесторы, которые дали бы деньги на развитие компании", — сказал он.

Кравцов добавил, что пример был взят с польской железнодорожной компании PKP Cargo, а также заявил, что допуск иностранных инвесторов к управлению компании позволит увеличить контроль над ее деятельностью.

Отметим, что замглавы Офиса президента Алексей Гончарук также выступал за приватизацию части "Укрзализныци"и государственных банков.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы в Украину зашли 10 крупных системных банков. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы. Кроме того, в рамках большой приватизации президентская команда планирует продать доли в "Укрзализныце" и "Укрпочте"", — сказал он в интервью агентству Bloomberg 30 июля.