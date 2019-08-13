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УЗ увеличит свои тяговые мощности еще 20-40 локомотивами General Electric

УЗ увеличит свои тяговые мощности еще 20-40 локомотивами General Electric
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Мининфраструктуры

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" планирует получить от 20 до 40 локомотивов General Electric в 2020 году.

"Укрзализныця" завершила первый этап переговоров с компанией General Electric Transportation (США) о приобретении следующей партии локомотивов, говорится в сообщении на сайте компании.

"У General Electric загружено производство, нам нужно подстроиться под их график. Сейчас обсуждаем поставку от двадцати до 40 локомотивов", - цитируются в сообщении слова главы компании Евгения Кравцова.

Руководитель компании также озвучил планы обновления парка электровозов. По его словам, в "Укрзализныци" определились с технической необходимостью и по этому вопросу продолжаются коммуникации со всеми производителями. В частности, компания планирует получить финансирование на обновление парка электровозов от стран, где находятся компании, в которых будет закупаться техника.

Как сообщалось, "Укрзализныця" завершила первый этап стратегического сотрудничества с General Electric по поставкам локомотивов.

Укрзализныця получила уже все 30 тепловозов General Electric

В рамках выполнения контракта 22 марта 2019 года с Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) в депо "Укрзализныци" должны быть отправлены последние пять из 30 поставленных тепловозов TE33AС Evolution производства General Electric.

АО "Укрзализныця" и General Electric 23 февраля 2018 года подписали соглашение, предусматривающее модернизацию локомотивного парка и поставку новых локомотивов на сумму $1 млрд в течение 15 лет. Первая партия из 30 локомотивов предусматривает локализацию производства на уровне 10%, в дальнейшем локализация должна вырасти до 40%.

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Укрзализныця, Локомотив, General Electric, ге, УЗ.
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