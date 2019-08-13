Украина снизила транзит нефти в Европу

Новости Бизнеса:По данным "Укртранснафта" за последние семь месяцев транзит нефти через территорию Украины упал на 12,9%.

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-июле 2019 года сократился на 12,9% (на 979 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 6 млн 632,6 тыс. тонн, свидетельствуют данные АО "Укртранснафта".

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны за семь месяцев составил 1 млн 293,9 тыс. тонн, что на 7,7% (на 93 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Таким образом, в январе-июле-2019 доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (7 млн 926,5 тыс. тонн) составила 83,7%, доля перекачки на НПЗ страны – 16,3%.

В июле 2019 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом снизился на 16,9% (на 212 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 1,041 млн тонн, тогда как прокачка на НПЗ страны увеличилась на 8,2% (на 15,3 тыс. тонн), до 200,8 тыс. тонн. В частности, в июле-2019 "Укртранснафта" транспортировала на НПЗ 27,4 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken.

Как сообщалось, "Укртранснафта" 25 апреля вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с превышающим норму содержанием хлорорганических соединений. Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая. После компания не фиксировала случаи поступления некондиционной нефти.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% (602,4 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в 2018-м увеличился на 0,2% (4,5 тыс. тонн) – до 2 млн 101,1 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.