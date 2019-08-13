Скачать
Вторник, 13.08.2019
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане

Украина снизила транзит нефти в Европу

Украина снизила транзит нефти в Европу
17:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По данным "Укртранснафта" за последние семь месяцев транзит нефти через территорию Украины упал на 12,9%.

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-июле 2019 года сократился на 12,9% (на 979 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 6 млн 632,6 тыс. тонн, свидетельствуют данные АО "Укртранснафта".

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны за семь месяцев составил 1 млн 293,9 тыс. тонн, что на 7,7% (на 93 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Таким образом, в январе-июле-2019 доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (7 млн 926,5 тыс. тонн) составила 83,7%, доля перекачки на НПЗ страны – 16,3%.

В июле 2019 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом снизился на 16,9% (на 212 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 1,041 млн тонн, тогда как прокачка на НПЗ страны увеличилась на 8,2% (на 15,3 тыс. тонн), до 200,8 тыс. тонн. В частности, в июле-2019 "Укртранснафта" транспортировала на НПЗ 27,4 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken.

Как сообщалось, "Укртранснафта" 25 апреля вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с превышающим норму содержанием хлорорганических соединений. Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая. После компания не фиксировала случаи поступления некондиционной нефти.

"Укртранснафта" получила компенсацию от России за "грязную" нефть

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% (602,4 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в 2018-м увеличился на 0,2% (4,5 тыс. тонн) – до 2 млн 101,1 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Нефть, Укртранснафта, Транзит нефти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина снизила транзит нефти в Европу
Украина снизила транзит нефти в Европу
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь