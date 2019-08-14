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Шесть атомных блоков Украины приостановили свою работу

Шесть атомных блоков Украины приостановили свою работу
10:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В "Энергоатоме" говорят, что остановка связана с ремонтными работами.

По состоянию на 14 августа в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 176,10 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"13 августа атомными станциями произведено 176,10 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 14 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 155-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 73-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 82-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 6-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 91-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 263-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 820 МВт, РАЭС - 790 МВт, ЮУАЭС - 1 725 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

"Энергоатом" остановил работу пяти атомных блоков

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

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Украина, АЭС, Энергоатом, Энергоблок.
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