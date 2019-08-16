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Укрзализныця пустит еще 4 поезда ко Дню Независимости

Укрзализныця пустит еще 4 поезда ко Дню Независимости
23:20 Пт, 16 Август 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В День Независимости будут курсировать 4 дополнительных поезда.

Ко Дню Независимости Украины Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда.

Об этом 16 августа сообщили на официальном сайте Укрзализныци .

«Ко Дню Независимости Украины Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда... Дополнительный поезд № 755/756 Киев - Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева. Дополнительный поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. А поезда № 237 Киев-Днипро и № 779/780 Сумы - Винница будут курсировать туда и обратно 23 и 26 августа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Укрзализныця продолжает анализировать пассажиропотоки и в случае необходимости и при условии наличия подвижного состава будет назначать дополнительные поезда в наиболее востребованных направлениях.

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Укрзализныця, День Независимости, Поезд, Праздник.
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