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ГФС хочет отсудить от "Укрнафты" 500 млн грн неоплаченных налогов

ГФС хочет отсудить от "Укрнафты" 500 млн грн неоплаченных налогов
11:02 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:ГФС подала иск в суд на кампанию "Укрнафта" о взыскании 500 млн грн налогового долга.

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы подал в Окружной админсуд Киева иск о взыскании с Укрнафты 547,1 миллионоа гривен налогового долга.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что соответствующее производство Окружной админсуд Киева открыл 14 августа.

"В обоснование исковых требований истец указал, что налоговый долг образовался на основании начисления денежного обязательства, определенного налоговыми уведомлениями-решениями", - говорится в постановлении суда.

Ранее в Офисе крупных налогоплательщиков ГФС заявили, что за 7 месяцев 2019 года общий налоговый долг "Укрнафты" с 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (в т.ч. 3,5 млрд грн - по налогу на прибыль и НДС, 12,2 млрд грн - рентные платежи).

По информации "Укрнафты", за январь-июль 2019 года эта компания оплатила налоги в бюджеты всех уровней на 7,6 млрд грн (в т.ч. 52 млн грн в счет погашения просроченного налогового долга).

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В компании заявили, что в 2018 году она "в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, оплатив 16,3 млрд грн и заняв четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков страны".

В августе Кабинет министров Украины обратился в Хозсуд Киева с иском к Укрнафте о взыскании 1,5 млр грн. В качестве третьих лиц в деле фигурируют Нафтогаз и Министерство финансов.

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Нафтогаз, Суд, Минфин, Укрнафта, ГФС.
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