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НКРЭКУ нужно 4 месяца на рассмотрение нового оператора ГТС

НКРЭКУ нужно 4 месяца на рассмотрение нового оператора ГТС
10:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:После подачи заявки НКРЭКУ на сертификацию нового оператора ГТС понадобится четыре месяца.

Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на рассмотрение заявки о сертификации нового оператора газотранспортной системы (ГТС) необходимо около четырех месяцев, сообщила глава регуляторного органа Оксана Кривенко.

"Для того, чтобы рассмотреть (пакет документов - ИФ) и принимать какие-либо дальнейшие решения необходимо около четырех месяцев с момента подачи заявки", - сказала она.

После принятия решения о сертификации, соответствующие документы будут поданы на рассмотрение Секретариата Энергетического Сообщества.

Кривенко добавила, что помимо времени на рассмотрение заявки на сертификацию, регулятору также необходимо время на утверждение тарифов для нового оператора.

Украина, следуя своим обязательствам в рамках договоров об Энергосообществе и ассоциации с ЕС, обязана выполнить требования Третьего Энергопакета, выделив из НАК "Нафтогаз Украины" деятельность по транспортировке газа. В начале февраля 2019 года АО "Укртрансгаз" в рамках реализации "дорожной карты" анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), необходимое для начала юридического отделения от "Нафтогаза" функций по транспортировке.

Укртрансгаз сообщил о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

С 1 июля 2019 года УТГ передал функцию техэксплуатации ГТС своей 100%-й "дочке". Отчитываясь о первом месяце автономной работы ОГТСУ, в УТГ среди прочего уточнили, что в настоящее время проектная команда, осуществляющая подготовку отделения, завершила работу над документами, необходимыми для прохождения сертификации в НКРЭКУ с последующим утверждением Секретариатом Энергетического Сообщества.

В компании напомнили, что для успешного завершения процесса анбандлинга необходимо принятие закона о концессии, утверждение экономически обоснованных тарифов на транспортировку, а также решение проблемы несанкционированного отбора природного газа.

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ГТС, Нафтогаз, Укртрансгаз, НКРЭКУ, Оксана Кривенко.
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