Набсовет назначил нового главу правления "Райффайзен Банка Аваль"

Новости Бизнеса:Гловой станет банкир с 27-летним опытом, включая опыт на руководящих должностях в ведущих международных банках, Александра Писарука.

Наблюдательный совет "Райффайзен Банка Аваль" решил назначить главой правления финучреждения Александра Писарука – банкира с 27-летним опытом, включая опыт на руководящих должностях в ведущих международных банках, Национальном банке Украины и Международном валютном фонде.

Как сообщили в пресс-службе банка, решение принято после тщательного отбора и должно быть согласовано государственными органами надзора.

В банке напомнили, что Владимир Лавренчук занимал пост главы правления "Райффайзен Банка Аваль" предыдущие 14 лет, и за это время банк трансформировался, стал современным и эффективным финучреждением, хорошо интегрированным с одной из ведущих европейских банковских групп "Райффайзен Банк Интернациональ".

"Владимир Лавренчук внес весомый вклад в успех "Райффайзен Банка Аваль". Он взвешенно и с большой самоотдачей руководил банком, порой ведя его сквозь очень бурные воды. Он передает своему преемнику сильный банк. От имени наблюдательного совета хочу выразить ему нашу благодарность и высокое признание", — прокомментировал глава набсовета Мартин Грюль.

По его словам, в лице Писарука банк нашел опытного и хорошо известного преемника, который продолжит успешную работу Лавренчука.

"Райффайзен Банк Аваль" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком с иностранным капиталом по классификации Национального банка по объему активов. Акционерами банка являются международная финансовая группа "Райффайзен Банк Интернациональ АГ" (Австрия) и Европейский банк реконструкции и развития. По итогам 2018 года банк получил 5,1 млрд грн прибыли.