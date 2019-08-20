Скачать
Вторник, 20.08.2019
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Гендиректор 1+1 ушел в отставку
Гендиректор 1+1 ушел в отставку
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
В США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая
В США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая

ДТЭК подписала контракты на импорт угля

ДТЭК подписала контракты на импорт угля
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина pixabay.com

Новости Бизнеса:ДТЭК к отопительному сезону законтрактовала импорт 300 тыс тонн угля и 100 тыс тонн антрацита.

Энергохолдинг "ДТЭК" в рамках подготовки к началу отопительного сезона законтрактовал импорт 300 тыс. тонн угля марки "Г" и 100 тыс. тонн антрацита, сообщил генеральный директор группы Максим Тимченко в ходе общения с журналистами в Киеве в понедельник.

"В настоящее время у нас законтрактована поставка более 300 тыс. тонн угля марки "Г", а также 100 тыс. тонн антрацита… Мы на этом не останавливаемся, дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть", – сказал он.

Тимченко уточнил, что 13 августа была осуществлена поставка в порт "Южный", а 14 августа разгрузка первой партии законтрактованного газового угля из Колумбии. Следующая партия ожидается 3 сентября.

По словам гендиректора группы, до конца года потребности холдинга в импортном угле составляют порядка 1 млн тонн (с учетом обозначенных законтрактованных объемов).

Экс-главу НКРЭКУ объявили в розыск по делу "Роттердам+"

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уголь, ДТЭК, Ринат Ахметов, Максим Тимченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: лучшие идеи модного дизайна белого френча
04 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
05 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ допросит Богдана
НАБУ допросит Богдана
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Лавров: Для Минских договоренностей нужны дополнительные шаги
Лавров: Для Минска нужны дополнительные шаги
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь