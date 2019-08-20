ДТЭК подписала контракты на импорт угля

Новости Бизнеса:ДТЭК к отопительному сезону законтрактовала импорт 300 тыс тонн угля и 100 тыс тонн антрацита.

Энергохолдинг "ДТЭК" в рамках подготовки к началу отопительного сезона законтрактовал импорт 300 тыс. тонн угля марки "Г" и 100 тыс. тонн антрацита, сообщил генеральный директор группы Максим Тимченко в ходе общения с журналистами в Киеве в понедельник.

"В настоящее время у нас законтрактована поставка более 300 тыс. тонн угля марки "Г", а также 100 тыс. тонн антрацита… Мы на этом не останавливаемся, дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть", – сказал он.

Тимченко уточнил, что 13 августа была осуществлена поставка в порт "Южный", а 14 августа разгрузка первой партии законтрактованного газового угля из Колумбии. Следующая партия ожидается 3 сентября.

По словам гендиректора группы, до конца года потребности холдинга в импортном угле составляют порядка 1 млн тонн (с учетом обозначенных законтрактованных объемов).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.