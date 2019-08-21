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Член правления "Укразализныци" хочет отсудить у компании 50 млн грн

Член правления "Укразализныци" хочет отсудить у компании 50 млн грн
12:39 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Бывший член правления "Укрзализныци" Александр Бужор намеревается отсудить у компании около 50 млн грн.

Бывший член правления "Укрзализныци" Александр Бужор, которого Кабмин уволил с занимаемой должности в июле этого года, подал иск в Печерский райсуд Киева против компании о взыскании задолженности по оплате труда на 48,7 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Отмечается, что адвокатом Бужора по делу является Надежда Шульга, которая ранее защищала интересы экс-главы Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина по делу о незаконном строительстве спорткомплекса Olympic Village на средства Юго-Западной железной дороги.

Бужор занимал кресло члена правления с июня 2016 года.

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В августе 2018 года Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях по непредоставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии члена правления ПАО "Укрзализныця" Александра Бужора.

"Александр Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее уведомление о получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101 739 до 337 861 гривень. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал", - сообщали в НАПК.

На сайте Судебной власти Украины сообщается, что дело назначено к судебному разбирательству на 21 августа в 17:20.

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Укрзализныця, Суд, Кабмин, НАПК, Александр Бужор.
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