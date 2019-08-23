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Названо количество судебных делах НБУ, в которых фигурирует Приватбанк

Названо количество судебных делах НБУ, в которых фигурирует Приватбанк
14:42 Сегодня Телеграф UBR Фото: Твитер

Новости Бизнеса:Непрекращающиеся тяжбы с Коломойским и Боголюбовым остаются большим риском для экономики страны.

Национальный банк фигурирует в 278 судебных делах, которые связаны с Приватбанком.

Об этом сообщили в НБУ.

«Национальный банк является ответчиком по 149 делам и истцом в 129 делах в украинских судах, связанных с Приватбанком. Подавляющее большинство указанных судебных исков еще рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций», — говорится в сообщении.

Также регулятор напомнил, что в швейцарском суде ожидается рассмотрение иска по делу рефинансирования Приватбанка.

«В Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы с 18 декабря 2018 года рассматривается иск Национального банка против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского с целью взыскания задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования Приватбанку», — рассказали в НБУ.

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Отметим, что Коломойский фактически взял на себя личные обязательства по погашению задолженности Приватбанка перед НБУ, которая на сегодняшний день составляет около 9 млрд грн. Однако кредитные долги так и не погасил.

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НБУ, ПриватБанк, Суд, Игорь Коломойский.
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