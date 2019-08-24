Пилоты British Airways рассказали, когда проведут забастовку

Новости Бизнеса:Пилоты из British Airways запланировали проведение забастовок на сентябрь.

Пилоты компании British Airways объявили о забастовках в сентябре.

Как сообщает AFP, поводом для них послужило недовольство зарплатой.

Акции пройдут 9, 10 и 27 сентября, они затронут десятки тысяч пассажиров. В авиакомпании выразили резкое недовольство решением профсоюза пилотов, назвав его «неоправданным».

Напоминаем, профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) подавляющим большинством в 93% голосов принял решение провести забастовку после провала переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат, пишет The Evening Standard