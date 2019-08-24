Скачать
Суббота, 24.08.2019
Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР
Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР
Трюдо жестко высказался касательно возможного возвращения России в G7
Жесткая позиция Трюдо по России
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата

Пилоты British Airways рассказали, когда проведут забастовку

Пилоты British Airways рассказали, когда проведут забастовку
06:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Пилоты из British Airways запланировали проведение забастовок на сентябрь.

Пилоты компании British Airways объявили о забастовках в сентябре.

Как сообщает AFP, поводом для них послужило недовольство зарплатой.

Акции пройдут 9, 10 и 27 сентября, они затронут десятки тысяч пассажиров. В авиакомпании выразили резкое недовольство решением профсоюза пилотов, назвав его «неоправданным».

Напоминаем, профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) подавляющим большинством в 93% голосов принял решение провести забастовку после провала переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат, пишет The Evening Standard

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Компания, British Airways.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
04 Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Порошенко считает, что власти мало уделяют внимания формированию международной коалиции поддержки Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь