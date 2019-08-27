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Зима близко: Укравтодор закупит 200 тыс. тонн соли

Зима близко: Укравтодор закупит 200 тыс. тонн соли
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено в 2019 году закупить около 200 тыс. тонн соли для подготовки дорог к зиме.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы уже готовимся (к зиме –прим.ред.), провели первые совещания по этому поводу. Контролируем уровень закупки соли - пока заготовили 41 тыс. тонн. Всего в этом году планируем закупить к зиме около 200 тыс. тонн соли. Этого будет достаточно, чтобы пережить зиму без каких-либо проблем", - сказал он.

Новак отметил, что на этой неделе должна состояться встреча "Укравтодора" с ГП "Артемсоль", в ходе которой планируется "решить ряд проблемных вопросов".

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Кроме того, глава агентства добавил, что к настоящему времени "Укравтодор" уже подготовил к зиме более 2,7 тыс. единиц техники и механизмов.

"Для временной стоянки транспортных средств в период непогоды планируем использовать более 800 площадок в полосах отвода дорог, возле и на объектах дорожного сервиса. Кроме изложенного, на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения будет установлено более 7 тыс. погонных метров пассивных средств борьбы со снегом", - сказал он.

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Полный комплекс мероприятий по подготовке дорожного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года, по словам Новака, "Укравтодор" планирует завершить до 1 ноября 2019 года.

"Артемсоль" - одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран мира.

"Артемсоль" в 2018 году увеличила производство соли на 22,4%, до 2,1 млн тонн. Доля экспорта составила свыше 45% – 952 тыс. тонн (+25% к 2017 году).

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Дороги, Соль, Укравтодор, Украинские дороги.
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