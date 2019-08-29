"Нова Пошта" тестирует услугу доставки посылок по воздуху

Новости Бизнеса:"Нова Пошта" проводит испытания услуги авиационной доставки.

Группа компаний "Нова Пошта" начала тестирование услуги авиационной доставки отправлений внутри Украины.

"Коробки "Нова Пошта" путешествуют между городами-миллионниками самолетом. Пока не все, ведь мы еще тестируем услугу авиадоставки", - сообщается на официальной странице "Нова Пошта" в Facebook.

Тестовый рейс по маршруту "Киев-Львов" отправился во второй половине дня в среду. В компании отметили, что уже вечером получатели смогут забрать свои посылки.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн единиц отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.