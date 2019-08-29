Скачать
Четверг, 29.08.2019
Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
Свитолина вышла в третий круг US Open
Свитолина вышла в третий круг US Open
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)

"Нова Пошта" тестирует услугу доставки посылок по воздуху

"Нова Пошта" тестирует услугу доставки посылок по воздуху
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Нова Пошта" проводит испытания услуги авиационной доставки.

Группа компаний "Нова Пошта" начала тестирование услуги авиационной доставки отправлений внутри Украины.

"Коробки "Нова Пошта" путешествуют между городами-миллионниками самолетом. Пока не все, ведь мы еще тестируем услугу авиадоставки", - сообщается на официальной странице "Нова Пошта" в Facebook.

Тестовый рейс по маршруту "Киев-Львов" отправился во второй половине дня в среду. В компании отметили, что уже вечером получатели смогут забрать свои посылки.

Украина может потерять свои разработки от продажи "Мотор Сич"

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн единиц отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Почта, Посылки, Новая почта, Нова Пошта, Авиадоставка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
02 Гройсман обратился к своему преемнику
03 В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
04 Должности мера Киева и главы КГГА не стоит разделять - мнение "Голоса"
05 В "Слуге народа" умалчивают имя потенциального премьера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Возле Офиса президента устроили митинг
Возле Офиса президента устроили митинг
КПВВ перейдут на новый режим работы
КПВВ перейдут на новый режим работы
Полезные продукты, которые снимают усталость
Полезные продукты, которые снимают усталость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь