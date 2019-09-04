ГФС выставила претензии ArcelorMittal Кривой Рог

Новости Бизнеса:В результате аудита Офиса крупных налогоплательщиков сумма претензий к компании составила 9 млрд грн.

Офис крупных налогоплательщиков завершил начатый 14 мая 2019 года аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий составляет 9 млрд грн, сообщил глава Офиса Евгений Бамбизов.

"На сегодня завершен массивный аудит предприятия, мы определяем претензии в 9 млрд грн", - сказал он на встрече с журналистами в Киеве в среду.

По словам Бамбизова, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Помимо этого, среди претензий Офиса - работа с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных.

"Мы готовы передать эти материалы в правоохранительные органы", - отметил глава Офиса.

"По данному вопросу мы активно сотрудничали со Службой безопасности Украины, они нам предоставляли информацию по рентной плате и налогу на землю, а мы уже анализировали ее и вышли на конечный результат", - добавил Бамбизов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе и настоятельно призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.