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Миллионы номеров пользователей Facebook утекли в сеть

Миллионы номеров пользователей Facebook утекли в сеть
16:38 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Открытая база данных содержит более 419 млн записей из разных географических регионов.

В интернете нашли сотни миллионов телефонных номеров, привязанных к учетным записям в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на специалиста в области безопасности Саньяма Джейна, который и обнаружил масштабную утечку данных.

Открытая база данных содержит более 419 млн записей из разных географических регионов, включая 133 млн телефонных номеров пользователей Facebook из США, 18 млн - из Великобритании и более 50 млн - из Вьетнама. Некоторые записи также содержали имя пользователя, пол и местоположение в зависимости от страны.

Примечательно, что вся информация хранилась на незащищенном паролем сервере, а это значит, что любой желающий мог найти и получить к ней доступ. На данный момент база данных уже отключена.

Каждая запись содержит уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в учетной записи. Идентификатор пользователя Facebook, как правило, представляет собой длинный уникальный и общедоступный номер, связанный с его учетной записью, который можно легко использовать для определения имени пользователя аккаунта. Однако телефонные номера не были общедоступными, так как Facebook еще более года назад ограничил доступ к этому виду пользовательских данных.

Представитель Facebook Джей Нэнкарроу сказал, что эти данные были собраны до того, как соцсеть отключила доступ к телефонным номерам пользователей.

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«Эта база данных устарела и, по-видимому, содержит информацию, полученную до того, как в прошлом году мы внесли изменения, чтобы лишить одних людей возможности находить других по телефонным номерам», - сказал представитель соцсети.

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США, Facebook, Соцсети, Утечка.
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