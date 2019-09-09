Украина увеличила выручку за экспорт электроэнергии в ЕС

Новости Бизнеса:Украина получила 240 миллионов долларов за экспорт электроэнергии на территорию ЕС.

Украина в январе-августе 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 12,4% - до 240,02 миллиона долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба. По данным ГФС, 61,3% (147 миллионов долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 22,4% (53,9 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 12,3% (29,6 миллиона долларов) – на Молдову.

Украина за 2018 год увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 40,2% по сравнению с 2017 годом – до 331 миллиона долларов с 236 миллионов долларов.

На поставки электроэнергии в Венгрию пришлось 57,4% (189,9 миллиона долларов) выручки от экспорта, на Молдову - 16% (53,1 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии и 23,8% (78,7 миллиона долларов) – на Польшу.