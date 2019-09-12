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Оставь смартфон дома: украинцам предлагают оплачивать товары "лицом"

Оставь смартфон дома: украинцам предлагают оплачивать товары "лицом"
14:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украинский банк впервые в стране вводит возможность оплаты покупок "собственным лицом".

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" и платежная система Visa запускают в Украине технологию биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек, благодаря которой покупатели могут оплачивать товары "лицом".

Как сообщили в пресс-службе банка, первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары с применением новой технологии, стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре.

Как сообщил глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл, запуск услуги стал возможным благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологии Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24.

При этом, участие в проекте наиболее инновационных торговых сетей позволило Украине запустить FacePay одной из первых в Европе.

"У большинства из вас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты – в смартфоне. Мы сегодня идем дальше и запускаем технологию, которая позволяет даже забыть дома телефон", – сказал Крумханзл.

По его словам, этот проект стал первым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле, и с помощью обновленной платформы Приват24 теперь эта возможность доступна всем клиентам "ПриватБанка", а также любым офлайн- и онлайн-торговцам.

В банке сообщили, что для использования сервиса необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу банковскую карту Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

Также сообщается, что FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.

Миссия МВФ ведет переговоры с новым правительством Украины

Напомним, в среду Соборное отделение полиции города Днепр проводило обыски в центральном офисе Приватбанка.

Детективы Национального антикоррупционного бюро не изымали документации о юристах Приватбанка, которая касается судебного процесса банка против его экс-владельцев Коломойского и Боголюбова в Высоком суде Англии.

Офис Президента Украины Владимира Зеленского анонсировал масштабную приватизацию с прицелом, прежде всего, на банки для привлечения в страну крупных иностранных финансово-банковых групп.

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ПриватБанк, Банк, Visa, Карточка, Оплата, Face2Pay24.
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