Приватизация "Автомобильных дорог Украины": Новак высказал свою позицию

Новости Бизнеса:По словам главы "Укравтодора", Славомира Новака, "Автомобильные дороги Украины" не должны быть в государственной собственности.

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" должна быть приватизирована. Об этом сообщил и. о. главы "Укравтодора Славомир Новак.

"В понедельник у нас будет презентация первого отчета компании Deloitte, которая работает над концепцией реструктуризации "Автомобильные дороги Украины". Но стратегическая цель - приватизация. Эта компания не должна быть государственной", - сказал он. Новак отметил, что рынок содержания и ремонта дорог должен быть частным.

"Я рад, что новый министр инфраструктуры полностью это поддерживает", - подчеркнул он.

В 2016 году Кабинет министров Украины отменил ликвидацию государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", начатую летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и возобновил работу компании. Отмечается, что в процессе ликвидации госкомпании оказалось, что ее невозможно ликвидировать, поскольку ее долги превышают стоимость предприятия.

В мае 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что подразделения компании "Автомобильные дороги Украины" будут расформированы или реорганизованы для обслуживания дорог областного значения.