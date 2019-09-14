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В Goldman Sachs прогнозируют масштабное падение акций Apple

В Goldman Sachs прогнозируют масштабное падение акций Apple
03:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение цены на акции Apple на 26%,

Аналитики Goldman Sachs изменили целевую цену на акции Apple, опустив ее в прогнозе на 26%, с $187 до $165.

Банк объяснил это методом учета, который компания намерена использовать для доходов от видеосервиса Apple TV+, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

В Goldman Sachs считают, что в своей отчетности Apple будет отражать бесплатную подписку как скидку в размере $60 на пакет из устройства и услуг.

"По сути, метод учета Apple смещает выручку от продажи устройств на сервисы, несмотря на то что клиенты не считают, что платят TV+", - пояснил аналитик Род Холл.

Если клиент купит iPhone 11 Pro за $1 тыс. (округлено с $999) и получит бесплатную подписку на TV+, Apple в отчетности отразит это как покупку устройства и сервиса на $1060, пояснил Холл. Появившиеся из-за подписки $60 равны 5,7% от общей стоимости пакета.

По словам Холла, эта скидка будет учитываться как для устройства, так и для сервиса. В результате вместо $1 тыс. средняя стоимость iPhone 11 Pro в отчетности будет ближе к $943,4. По мнению Холла, это приводит не только к падению средней стоимости устройства, но и снижению прибыли.

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Хотя для самой компании этот метод может быть удобен, он скажется на показателе средней цены продажи устройств и приведет к высокому уровню продаж акций в 2020 году. "Мы не ожидаем, что внедрение Apple TV+, включая порядок учета услуг, окажет существенное влияние на наши финансовые результаты", - заявили в Apple, комментируя прогноз по акциям.

Напоминаем, что капитализация Apple после показа новых iPhone вновь превысила 1 триллион долларов

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Apple, Банк, Прогноз, Goldman Sachs, Apple TV.
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