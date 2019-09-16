"Укрзализныця" выплатила 150 млн долларов долга

Новости Бизнеса:Из слов главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова уже выплачено 60% задолженности привлеченной в 2013 году.

Акционерная компания "Укрзализныця" своевременно осуществила погашение второй части еврооблигаций на 150 миллионов доллаоров, которые были привлечены в 2013 году.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook. "Укрзализныця" своевременно осуществила очередную выплату по еврооблигациям. Сумма - 150 миллионов долларов. Это уже второй платеж в этом году. Мы платим четко по графику", - написал он. Кравцов также отметил, что в течение 2019 года уже погашено 60% основной суммы (300 миллионов долларов) по еврооблигациям, привлеченным в 2013 году. "Остальные (еще 200 миллионов долларов) остаются до погашения в последующие 2 года", - отметил Кравцов.

В мае 2013 года "Укрзализныця" впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 миллионов долларов с погашением 21 мая 2018 года. Основными инвесторами, которые приобрели облигации "Укрзализныци", являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%). 12 мая 2015 года "Укрзализныця" сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия и отметила, что планирует провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 миллиарда гривень при общей сумме долга в 37,5 миллиарда гривень.

Из них внутренний долг перед частными кредиторами составлял около 22 миллиарда гривень. В декабре 2015 года "Укрзализныця" согласовала с комитетом кредиторов условия реструктуризации облигаций на сумму 500 миллионов долларов. В частности, ставка купона была увеличена с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.