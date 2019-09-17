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В Украине завершили ликвидацию банка «Софийский»

В Украине завершили ликвидацию банка «Софийский»
18:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Бизнеса:Требования кредиторов считаются погашенными, а полномочия фонда прекращаются.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Софийский", начатую в апреле 2016 года.

Как сообщается на сайте фонда, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций внесена запись о госрегистрации ликвидации банка как юридического лица.

Также сообщается, что фонд завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка. В связи с завершением ликвидации банка непогашенные требования его кредиторов из-за недостаточности имущества считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора банка прекращаются.

Банк "Софийский" работал на рынке с 2012 года. Банк находился в Донецке, и его кредитный портфель сконцентрирован в зоне АТО. Ключевыми владельцами банка являлись Алексей Тройников, Николай и Владимир Ткаченко, а также ряд граждан, проживающих в Донецке.

Процедура ликвидации банка "Софийский" началась в апреле 2016 года, до этого с декабря 2015 года в банке работала временная администрация.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию "Укркомунбанка", "Черноморского банка развития и реконструкции", банка "Морской" и "Восточно-промышленного коммерческого банка" - до сентября 2020 года.

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Все по теме:

Донецк, Банк, Ликвидация, АТО, Банк "Софийский", Укркомунбанк.
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