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Суд отобрал у Курченко медиа-холдинг и передал его в управления АРМА

Суд отобрал у Курченко медиа-холдинг и передал его в управления АРМА
13:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры передал компании "Украинского медиа холдинга" (UMH) бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Исходя из текста решения, 9 сентября 2019 года в управление АРМА передано имущество, имущественные и корпоративные права группы UMH, которые был арестованы в рамках уголовного дела.

По данным Генпрокуратуры, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции "Украинского медиа холдинга" (UMH Group). Как отмечается, часть средств в размере 246 100 000 долл. были уплачены TriLado Enterprise Inc. в период с 03.04.2013 по 20.09.2013 "за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации", а именно: ООО "Ветек Медиа Инвест", ООО "Зимстрой Капитал", ООО "Экопро-бизнес", ООО "Фанварезсити", ООО "Торгкомплект", ООО "Прогресс Инсайд", ООО "Торения".

По данным Генпрокуратуры, остальная часть средств на совершение сделки в размере 160 млн долл. была получена за счет кредита, предоставленного "Укрэксимбанком" для ООО "Ветек Медиа Инвест" (со сроком погашения до 27.10.2022 года).

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Сообщается, в частности, что в управление АРМА переходят:

- 100% уставного капитала ООО «Ветек Медиа Инвест», принадлежащих компании Bentley Overseas Limited (Hong Kong);

- корпоративные права ООО «Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг» в виде доли в уставном капитале в размере 98,975%, принадлежащей ООО «Украинская Медиа Группа»; доли 0,025%, что принадлежит United Media Holding N.V. (Нидерланды); доли 0,998%, что принадлежит Qwerty Business Inc. (BVI);

- корпоративные права ООО «Украинская Медиа Группа» в виде доли в уставном капитале в размере 99,9833%, принадлежащей United Media Holding N.V. (Нидерланды), и доли 0,0167%, что принадлежит Qwerty Business Inc. (BVI);

- корпоративные права ООО  "Украинский медиа холдинг" в виде доли в уставном капитале в размере 99,975%, что принадлежит United Media Holding N.V., и доли 0,25%, принадлежащей ООО «Украинская Медиа Группа";

- корпоративные права ООО "Корреспондент" в виде доли в уставном капитале в размере 99,9%, принадлежащих ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" и доли 0,1%, принадлежащей ООО "Сан Медиа";

- 100% уставного капитала ООО "Редакция газеты "Команда"; 100% акций ЗАО "КП в Украине"; 80% уставного капитала ООО "Известия-Украина";

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- 100% уставного капитала ООО "УМХ Онлайн", ООО "УМХ-мобайл", ООО "Диджимедиа", ООО "Диджитал Венчез", ООО "Бигмир Онлайн", ООО "Бигмир Интернет", ООО "Сан Медиа";

- 98,17% акций ПАО "КП Медиа"; 32,99% уставного капитала ООО "Киев-Пресс"; 50% уставного капитала ООО "ТРК "Киевские ведомости" - телерадиоэфир"; 40% уставного капитала ООО "Телерадиокомпания ЮТАР»; 92,2978% акций ЗАО "ЛУГАНСКДРУК"; 92% уставного капитала ООО "Твоя пресса";

- 100% корпоративных прав "Наш Участник", ООО "Твоя пресса - Запорожье", ООО "Запорожье медиа плюс", ООО "Радиостанция "Заря", ООО "ТРК "Донецк ФМ", ООО "ТРК "Радио 50", ГП "Твоя пресса -Мариуполь", ООО "Радиогруппа", ООО Телерадиокомпания "Золотые ворота", ООО "Радио-Авто", ООО "Телерадиокомпания "Пилот-Украина", ООО "Телерадиокомпания "Форум", ООО "Радио "Доверие", ООО Кулинарный канал", ООО "Степ2крос" и др;

- недвижимое имущество ООО "Украинский медиа холдинг" (в Киеве, Днепре) ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" (в Киеве) ЗАО "Луганскдруг" (в Стаханове, Лисичанске, Рубежном, Антраците, Первомайске Луганской области);

- полиграфическое оборудование, а также недвижимость ООО "Укрполиграфмедиа" (в г. Украинка Обуховского района Киевской обл);

- имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг ООО "Украинская Медиа Группа", ООО "Украинский медиа холдинг", ОАО "КП Медиа", ООО "Диджимедиа", ООО "Диджитал Венчез", ООО "Укрмедиа", ООО "Твоя пресса", ООО "Илонит-ТВ", ООО "Горпреса", ЗАО "Студия "Европозитив", ГП "Телерадиоорганизация "Доверие", ООО Телерадиокомпания "Золотые ворота", ООО "ТРК "НБМ-Радио" и другие.

28 декабря 2017 года суд арестовал принадлежащий находящемуся в розыске бизнесмену Курченко медиахолдинг UMH, наложив арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

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Позднее, 5 апреля 2019 года, на то время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил активизировать расследование дела в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко и провести инвентаризацию материалов дела, а также отправить прокуроров за границу для обеспечения арестов выявленных активов фигурантов дела.

UMH (Украинский медиа холдинг) - один из медиахолдингов Украины. В состав медиахолдинга входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы. С 2013 года холдинг принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмен попал в санкционный список Европейского Союза.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.

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UMH, Сергей Курченко, АРМА, Украинский медиа холдинг.
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