"Укроборонпром" не хочет отдавать "Укрспецэкспорт"

Новости Бизнеса:Абромавичус своим приказом утвердил новую редакцию устава госкомпании "Укрспецэкспорт".

Об этом сообщает пресс-служба концерна. В "Укроборонпроме" напомнили, что 19 августа этого года предыдущее руководство госконцерна внесло изменения в устав "Укрспецэкспорта", наделив предприятие не присущими ему полномочиями по управлению другими спецэкспортерами, которые становились зависимыми в кадровых, финансовых вопросах, стратегии работы, реорганизации и ликвидации. Помимо этого, существенно уменьшались рычаги влияния самого концерна на деятельность "Укрспецэкспорта".

Кроме того, предыдущая редакция устава "Укрспецэкспорта" предусматривала изменение вида юридического лица публичного права на юридическое лицо частного права, содержащее риск вывода руководства компании из-под действия Закона Украины "О предотвращении коррупции". Правовой анализ Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны также подтвердил правильность позиции концерна относительно рисков, скрытых в новой редакции устава "Укрспецэкспорта".

"Теперь все эти изменения отменены приказом нового руководства концерна как наносящие вред интересам государства и "Укроборонпрома", - сказано в сообщении.

Ранее новое руководство "Укроборонпрома" инициировало серию внутренних расследований деятельности предыдущего руководства госконцерна.

Сделано это было после появления информации в СМИ о том, что бывший руководитель концерна Павел Букин приказал внести изменения в устав предприятия "Укрспецэкспорт", которые существенно ограничивают полномочия "Укроборонпрома" по управлению компаниями-спецэкспортерами.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.